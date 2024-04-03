Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна 08.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Сафронов Андрей Петрович

Мать: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кириллович

Бракосочетание
Около 1949

Муж: Бахарев Михаил Кириллович

Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.