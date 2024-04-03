Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кириллович
Бракосочетание
Около 1949
Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
Неизвестно