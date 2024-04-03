Сафронов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1926
Рождение ребёнка
13.08.1931
Рождение ребёнка
14.07.1935
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Сафронов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна
Смерть
Неизвестно