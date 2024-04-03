Сафронов Андрей Петрович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1941 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сафронов Петр Семенович

Мать: Сафронова Ххх Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
08.03.1926

Дочь: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
13.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
14.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Сафронов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сафронова Ххх (Сафронова) Татьяна Захаровна

Смерть
Неизвестно

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