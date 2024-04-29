Бахарева Ххх Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.12.1912
Дочь: (Бахарева) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Бахарев Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
04.05.1920
Сын: Бахарев Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Россия, Тамбов
Смерть
1922