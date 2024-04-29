Бахарева Ххх Матрона Андреевна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Кирилл Никитович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.12.1912

Дочь: (Бахарева) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Бахарев Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
04.05.1920

Сын: Бахарев Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Россия, Тамбов
Смерть
1922

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