Бахарев Сергей Кириллович 05.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Сергей Кириллович

Место рождения

Россия, Тамбов

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

15.03.1982

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1928 г.р.
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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Юрицина) (Юрицина) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Юрицина) (Юрицина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
с. Петровкаи переезде духоборов из Грузии, в 1937 38 гг переименованна при организации колхозов в к-з им. Чапаева, затем организовн один колхоз им Ленина село стало бригадой №3 к-за им.Ленина. бало в 1980г еще одна реорганизация колхоза, стало отд.№2 к-за им Ленина.
Смерть
15.03.1982
п. Целина, с. Петровка.
Причина смерти: Рак

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