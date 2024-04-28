Бахарев Сергей Кириллович
Место рожденияРоссия, Тамбов
Дата рождения05.05.1915
Дата смерти15.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Юрицина) (Юрицина) Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
с. Петровкаи переезде духоборов из Грузии, в 1937 38 гг переименованна при организации колхозов в к-з им. Чапаева, затем организовн один колхоз им Ленина село стало бригадой №3 к-за им.Ленина. бало в 1980г еще одна реорганизация колхоза, стало отд.№2 к-за им Ленина.
Смерть
15.03.1982
п. Целина, с. Петровка.
Причина смерти: Рак