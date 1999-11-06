Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти06.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Петр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Бракосочетание
04.?.1924
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 163 Книга регистрации актов о браке Снежетовс... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Сачков Петр Григорьевич
Смерть
06.11.1999