Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна Около 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

06.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Петр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Бракосочетание
04.?.1924

Муж: Сачков Петр Григорьевич

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 163 Книга регистрации актов о браке Снежетовс... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Сачков Петр Григорьевич

Смерть
06.11.1999

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