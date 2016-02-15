Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.02.2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сачков Петр Григорьевич

Мать: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенков Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов ?

Рождение ребёнка
07.09.1966

Дочь: Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Семенков Николай Иванович

Смерть
15.02.2016
Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.