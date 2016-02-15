Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти15.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов ?
Рождение ребёнка
07.09.1966
Дочь: Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Семенков Николай Иванович
Смерть
15.02.2016
Москва