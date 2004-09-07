Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна 07.09.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна

Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1966

Дата смерти

07.09.2004

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1966

Отец: Семенков Николай Иванович

Мать: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихов Андрей

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
07.09.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.