Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1966
Дата смерти07.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепихов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепихов Андрей
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
07.09.2004