Семенков Николай Иванович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
07.09.1966

Дочь: Лепихова(Семенкова) (Семенков) Алла Николаевна

Мать ребёнка: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Смерть
1998

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