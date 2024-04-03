Семенков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
07.09.1966
Смерть
1998