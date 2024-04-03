Сачков Петр Григорьевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения20.05.1904
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна
Крещение
20.05.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 6об.-7 | Восприемники: Того же села кр. Алексей Спиридонов Сачков и жена священника Анна Александрова Никандрова
Бракосочетание
04.?.1924
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 163 Книга регистрации актов о браке Снежетовс... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Смерть
1962