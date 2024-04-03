Сачков Петр Григорьевич 20.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Петр Григорьевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.05.1904

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Крещение
20.05.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 6об.-7 | Восприемники: Того же села кр. Алексей Спиридонов Сачков и жена священника Анна Александрова Никандрова
Бракосочетание
04.?.1924

Жена: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 163 Книга регистрации актов о браке Снежетовс... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Семенкова(Сачкова) (Сачкова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Смерть
1962

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