(Бахарева) Мария Кирилловна 09.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бахарева) Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1912

Дата смерти

09.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1912

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Тамбов, Змеёвка
Бракосочетание
1935

Муж: Сафронов Петр Павлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафронов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович

Рождение ребёнка
27.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1941

Сын: Сафронов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович

Смерть
09.04.1993

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