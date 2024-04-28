(Бахарева) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1912
Дата смерти09.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1912
Место жительства
Неизвестно
Россия, Тамбов, Змеёвка
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович
Рождение ребёнка
27.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1941
Отец ребёнка: Сафронов Петр Павлович
Смерть
09.04.1993