Сафронов Петр Павлович 29.06.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1915

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1915

Отец: Сафронов Павел Григорьев

Мать: Сафронова Ххх Евдокия Михайлова

Бракосочетание
1935

Жена: (Бахарева) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафронов Сергей Петрович

Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
27.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
01.12.1941

Сын: Сафронов Сергей Петрович

Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна

Смерть
?.12.1941

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