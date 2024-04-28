Сафронов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1915
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1915
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
27.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
01.12.1941
Мать ребёнка: (Бахарева) Мария Кирилловна
Смерть
?.12.1941