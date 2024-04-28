Сафронова Ххх Евдокия Михайлова 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Ххх Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Павел Григорьев

Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Сафронов Петр Павлович

Отец ребёнка: Сафронов Павел Григорьев

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно

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