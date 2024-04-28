Сафронова Ххх Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1915
Отец ребёнка: Сафронов Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Григорьев
Смерть
Неизвестно