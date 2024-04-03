Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1948
Сын: Семенов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1953
Дочь: (Семенова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.