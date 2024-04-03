Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сафронов Павел Григорьев

Мать: Сафронова Ххх Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1948

Сын: Семенов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1953

Дочь: (Семенова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Алексей Петрович

Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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