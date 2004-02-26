Семенов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1924
Дата смерти26.02.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1948
Сын: Семенов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.06.1953
Дочь: (Семенова) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна
Смерть
26.02.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.