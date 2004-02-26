Семенов Алексей Петрович 27.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1924

Дата смерти

26.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924

Отец: Семенов Петр Иванович

Мать: Семенова(Ключникова) Ххх (Ключникова) Близнец Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.09.1948

Сын: Семенов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.06.1953

Дочь: (Семенова) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Сафронова) (Сафронова) Мария Павловна

Смерть
26.02.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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