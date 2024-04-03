Бахарев Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1931
Дата смерти01.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
16.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна
Смерть
01.04.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.