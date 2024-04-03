Бахарев Алексей Кириллович 25.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Алексей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1931

Дата смерти

01.04.1969

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1931

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
16.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Смерть
01.04.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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