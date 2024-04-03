Хренов Илья Иванов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Дата рождения17.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1882
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Егор Ильич
Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Хренов Иван Ильич
Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова
Рождение ребёнка
09.02.1910
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хренов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова
Смерть
Неизвестно