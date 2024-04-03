Хренов Илья Иванов 17.07.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Илья Иванов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

17.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1882

Отец: Хренов Иван Кузьмин

Мать: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Егор Ильич

Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Хренов Иван Ильич

Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Рождение ребёнка
09.02.1910

Дочь: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хренов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Смерть
Неизвестно

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