Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева 30.07.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

30.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1859

Отец: Петров Дмитрий Никитин

Мать: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
23.?.1877

Муж: Хренов Иван Кузьмин

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.12.1878

Сын: Хренов Василий Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: (Хренова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Хренов Илья Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: (Хренова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
27.05.1886

Сын: Хренов Иван Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Хренов Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Хренов Трофим Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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