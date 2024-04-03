Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения30.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
30.07.1859
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
23.?.1877
Муж: Хренов Иван Кузьмин
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.12.1878
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: (Хренова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
17.07.1882
Сын: Хренов Илья Иванов
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: (Хренова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
27.05.1886
Сын: Хренов Иван Иванов
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
01.11.1887
Сын: Хренов Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
21.07.1891
Сын: Хренов Трофим Иванов
Отец ребёнка: Хренов Иван Кузьмин
Смерть
Неизвестно