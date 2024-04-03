Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова 12.10.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1831

Дата смерти

25.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1831

Отец: Селявин Феопемпт (Феофан) Петров

Мать: Селявина(Семина) (Семина) Анна Панфиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
23.10.1851

Сын: Петров Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Петров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
30.07.1859

Дочь: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1871

Дочь: (Петрова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин

Смерть
25.02.1871
Причина смерти: от воспаления в груди

Мы используем куки для улучшения работы сайта.