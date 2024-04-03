Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1831
Дата смерти25.02.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1851
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
27.07.1855
Сын: Петров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
30.07.1859
Дочь: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1871
Дочь: (Петрова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Никитин
Смерть
25.02.1871
Причина смерти: от воспаления в груди