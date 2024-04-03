Хренов Иван Кузьмин 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Иван Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Хренов Кузьма Герасимов

Мать: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Бракосочетание
23.?.1877

Жена: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.12.1878

Сын: Хренов Василий Иванов

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: (Хренова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Хренов Илья Иванов

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: (Хренова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Рождение ребёнка
27.05.1886

Сын: Хренов Иван Иванов

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Хренов Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Хренов Трофим Иванов

Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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