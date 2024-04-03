Хренов Иван Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
23.?.1877
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.12.1878
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: (Хренова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Рождение ребёнка
17.07.1882
Сын: Хренов Илья Иванов
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: (Хренова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Рождение ребёнка
27.05.1886
Сын: Хренов Иван Иванов
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Рождение ребёнка
01.11.1887
Сын: Хренов Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Рождение ребёнка
21.07.1891
Сын: Хренов Трофим Иванов
Мать ребёнка: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Смерть
Неизвестно