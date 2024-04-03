Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Обоев Афанасий Николаевич
Мать: Марина
Бракосочетание
01.?.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
22.04.1856
Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Хренов Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов
Смерть
Неизвестно