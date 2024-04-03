Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Обоев Афанасий Николаевич

Мать: Марина

Бракосочетание
01.?.1854

Муж: Хренов Кузьма Герасимов

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
22.04.1856

Сын: Хренов Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Хренов Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Хренов Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Хренов Кузьма Герасимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.