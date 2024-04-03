Хренов Кузьма Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836
Отец: Хренов Герасим Васильев
Мать: Хренова Анисья Ильинична
Бракосочетание
01.?.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
22.04.1856
Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Хренов Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева
Смерть
Неизвестно