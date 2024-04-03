Хренов Кузьма Герасимов 27.10.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Кузьма Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836

Отец: Хренов Герасим Васильев

Мать: Хренова Анисья Ильинична

Бракосочетание
01.?.1854

Жена: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
22.04.1856

Сын: Хренов Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Хренов Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Хренов Степан Кузьмин

Мать ребёнка: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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