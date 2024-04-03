Хренов Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти27.11.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Хренов Василий Карпов
Мать: Хренова Матрона
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Хренова) Агафья Герасимова
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Рождение ребёнка
27.10.1836
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Хренова) Прасковья Герасимова
Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична
Смерть
27.11.1878
Причина смерти: от водяной