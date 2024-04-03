Хренов Герасим Васильев 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Герасим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хренов Василий Карпов

Мать: Хренова Матрона

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хренов Леон Герасимов

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хренов Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Хренова) Агафья Герасимова

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
27.10.1836

Сын: Хренов Кузьма Герасимов

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Хренова) Прасковья Герасимова

Мать ребёнка: Хренова Анисья Ильинична

Смерть
27.11.1878
Причина смерти: от водяной

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