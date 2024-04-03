Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Хренов Герасим Васильев
Мать: Хренова Анисья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1850
Дочь: (Сильянова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов
д.Катино
Рождение ребёнка
03.04.1853
Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
значится как крестьянин деревни Катино
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: (Сильянова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов
д.Катино
Смерть
Неизвестно