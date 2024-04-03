Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хренов Герасим Васильев

Мать: Хренова Анисья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильянов Павел Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильянов Павел Константинов

Рождение ребёнка
12.11.1850

Дочь: (Сильянова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов

д.Катино
Рождение ребёнка
03.04.1853

Сын: Сильянов Семен Павлов

Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
значится как крестьянин деревни Катино
Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: (Сильянова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Сильянов Павел Константинов

д.Катино
Смерть
Неизвестно

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