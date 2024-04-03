Хренова Анисья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Хренова) Агафья Герасимова
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1836
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Хренова) Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев
Смерть
Неизвестно