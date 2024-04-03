Хренова Анисья Ильинична 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Анисья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хренов Леон Герасимов

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хренов Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сильянова(Хренова) (Хренова) Марфа Герасимона

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Хренова) Агафья Герасимова

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
27.10.1836

Сын: Хренов Кузьма Герасимов

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Хренова) Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Хренов Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно

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