Петров Дмитрий Никитин 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Дмитрий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Петров Никита Виссарионов

Мать: Петрова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Рождение ребёнка
23.10.1851

Сын: Петров Кузьма Дмитриев

Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Петров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Рождение ребёнка
30.07.1859

Дочь: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева

Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1871

Дочь: (Петрова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова

Бракосочетание
29.?.1873

Жена: Петрова Прасковья Яковлева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Рождение ребёнка
19.08.1874

Сын: Петров Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1881

Сын: Петров Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
07.12.1884
Рождение ребёнка
20.08.1885

Сын: Петров Абрам Дмитриев

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева

дер.Змиевка Раненбургского уезда

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