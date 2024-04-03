Петров Дмитрий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти07.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1851
Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
Рождение ребёнка
27.07.1855
Сын: Петров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
Рождение ребёнка
30.07.1859
Дочь: Хренова(Петрова) (Петрова) София Дмитриева
Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1871
Дочь: (Петрова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова(Селявина) (Селявина) Пелагея Феопемптова
Бракосочетание
29.?.1873
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Рождение ребёнка
19.08.1874
Сын: Петров Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Петров Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
07.12.1884
Рождение ребёнка
20.08.1885
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлева
дер.Змиевка Раненбургского уезда