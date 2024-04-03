Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1910
Дата смерти22.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1938
Отец ребёнка: Дронов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1942
Отец ребёнка: Дронов Сергей Федорович
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
22.04.1994
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.