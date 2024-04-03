Дронов Сергей Федорович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
06.10.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Евтихий Степанов Дронов и кр. девица Варвара Феодорова Дронова
Рождение ребёнка
15.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
07.02.1938
Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
10.07.1942
Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична
Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
Неизвестно
ВОВ
пропал без вести