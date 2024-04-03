Дронов Сергей Федорович 05.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Сергей Федорович

Дронов Сергей Федорович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Крещение
06.10.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Евтихий Степанов Дронов и кр. девица Варвара Феодорова Дронова
Рождение ребёнка
15.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
07.02.1938

Сын: Дронов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
10.07.1942

Сын: Дронов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Дронова(Хренова) (Хренова) Екатерина Ильинична

Тамбовская обл. Первомайский р-он с. Змеевка
Смерть
Неизвестно
ВОВ
пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.