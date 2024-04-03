Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Долгов Ананий Тимофеевич

Мать: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
23.?.1883

Муж: Дронов Федор Андреев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1884

Дочь: (Дронова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дронов Василий Федоров

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: (Дронова) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
26.09.1889

Сын: Дронов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: (Дронова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
17.05.1892

Дочь: (Дронова) Елена Федорова

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
26.11.1894

Дочь: (Дронова) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: Долгова(Дронова) Ххх (Дронова) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1899

Дочь: (Дронова) Аксинья Федорова

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Дронов Никита Федоров

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
11.03.1903

Сын: Дронов Павел Федорович

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Дронов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Дронов Федор Андреев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.