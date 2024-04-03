Долгова(Дронова) Ххх (Дронова) Варвара Федорова
Место рожденияс. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения15.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896
с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов ?
Крещение
15.11.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Герасим Андреев Бахарев и кр. Акилина Леонтиева Петрова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Москва