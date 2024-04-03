Долгова(Дронова) Ххх (Дронова) Варвара Федорова 15.11.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Дронова) Ххх (Дронова) Варвара Федорова

Место рождения

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

15.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов ?

Крещение
15.11.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Герасим Андреев Бахарев и кр. Акилина Леонтиева Петрова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Москва

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