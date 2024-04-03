Дронов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1889
Дата смерти09.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Дронова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
28.07.1919
Дочь: (Дронова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
Пелагея упоминается как Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1923
Сын: Дронов Александр Иванович
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1924
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
17.11.1925
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева
Смерть
09.03.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.