Дронов Иван Федорович 26.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1889

Дата смерти

09.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1889

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Пелагея Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Дронова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
28.07.1919

Дочь: (Дронова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

Пелагея упоминается как Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1923

Сын: Дронов Александр Иванович

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Дронов Ххх Петр Иванович

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Дронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Сергей Иванович Дронов

Мать ребёнка: Дронова Пелагея Алексеева

Смерть
09.03.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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