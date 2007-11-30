Дронов Александр Иванович 01.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Александр Иванович

Место рождения

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

01.03.1923

Дата смерти

30.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1923

Отец: Дронов Иван Федорович

Мать: Дронова Пелагея Алексеева

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Чивилева) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
03.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Чивилева) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
22.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Чивилева) Анна Даниловна

Смерть
30.11.2007
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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