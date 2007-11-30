Дронов Александр Иванович
Место рожденияс. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения01.03.1923
Дата смерти30.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1923
Отец: Дронов Иван Федорович
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Чивилева) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
22.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Чивилева) Анна Даниловна
Смерть
30.11.2007
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.