Дронова Пелагея Алексеева 26.11.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Пелагея Алексеева

Место рождения

с.Старокленское

Дата рождения

26.11.1893

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Дронова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

Рождение ребёнка
28.07.1919

Дочь: (Дронова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

Пелагея упоминается как Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1923

Сын: Дронов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Дронов Ххх Петр Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Дронов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Сергей Иванович Дронов

Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович

Смерть
10.11.1989

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