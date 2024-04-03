Дронова Пелагея Алексеева
Место рожденияс.Старокленское
Дата рождения26.11.1893
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Дронова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1919
Дочь: (Дронова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
Пелагея упоминается как Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1923
Сын: Дронов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1924
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1925
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Дронов Иван Федорович
Смерть
10.11.1989