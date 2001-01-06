Дронов Владимир Иванович
Место рожденияс. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения17.11.1925
Дата смерти06.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Отец: Дронов Иван Федорович
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Дронов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1960
Сын: Дронов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна
Смерть
06.01.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.