Дронов Владимир Иванович 17.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Владимир Иванович

Место рождения

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

06.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Дронов Иван Федорович

Мать: Дронова Пелагея Алексеева

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Дронов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1960

Сын: Дронов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна

Смерть
06.01.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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