Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

25.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Семенов Петр Иванович

Мать: Семенова(Ключникова) Ххх (Ключникова) Близнец Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Дронов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1960

Сын: Дронов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович

Смерть
25.10.2011
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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