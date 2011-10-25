Дронова(Семенова) (Семенова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти25.10.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
12.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Дронов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1960
Сын: Дронов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович
Смерть
25.10.2011
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.