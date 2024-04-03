(Дронова) Аксинья Федорова 19.01.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Аксинья Федорова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.01.1899

Дата смерти

09.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1899

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
20.01.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Акимов Софронов и кр. Андрея Васильева Гусева жена Агафия Иванова
Смерть
09.08.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 1об.-2

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