(Дронова) Аксинья Федорова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.01.1899
Дата смерти09.08.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
20.01.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Акимов Софронов и кр. Андрея Васильева Гусева жена Агафия Иванова
Смерть
09.08.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 1об.-2