Дронов Никита Федоров
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Дата рождения26.05.1900
Дата смерти21.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.05.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
27.05.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки кр. Никита Андреев Бахрев и кр. Ивана Стахиева Челушкина жена Мария Андреева Челушкина
Смерть
21.10.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 27об.-28