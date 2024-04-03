Дронов Никита Федоров 26.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Никита Федоров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

26.05.1900

Дата смерти

21.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1900

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Крещение
27.05.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки кр. Никита Андреев Бахрев и кр. Ивана Стахиева Челушкина жена Мария Андреева Челушкина
Смерть
21.10.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 27об.-28

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