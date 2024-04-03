Долгов Ананий Тимофеевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Ананий Тимофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Долгов Тимофей Силантьевич

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
27.11.1854

Сын: Долгов Софон Ананьевич

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
13.09.1856

Сын: Долгов Никита Ананьевич

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Долгов Алексей Ананьевич

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Пелагея Ананьева

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Долгов Петр Ананьев

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
24.11.1872

Дочь: Очкасова(Долгова) (Долгова) Екатерина Ананьева

Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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