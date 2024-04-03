Долгов Ананий Тимофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1854
Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
13.09.1856
Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Долгов Петр Ананьев
Мать ребёнка: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.11.1872
Смерть
Неизвестно