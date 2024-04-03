Долгов Алексей Ананьевич 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Алексей Ананьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

15.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Долгов Ананий Тимофеевич

Мать: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.11.1878

Жена: Долгова(Лободанова?) (Лободанова?) Ирина Тимофеева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
15.07.1887
Причина смерти: от оспы

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