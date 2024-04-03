Долгов Алексей Ананьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1858
Дата смерти15.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.11.1878
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
15.07.1887
Причина смерти: от оспы