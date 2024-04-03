Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
04.08.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
27.11.1854
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.09.1856
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Пелагея Ананьева
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Долгов Петр Ананьев
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.11.1872
Дочь: Очкасова(Долгова) (Долгова) Екатерина Ананьева
Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно