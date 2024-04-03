Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна 01.08.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1832

Отец: Антонов Никифор Антонов

Мать: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Ананий Тимофеевич

Крещение
04.08.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
27.11.1854

Сын: Долгов Софон Ананьевич

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.09.1856

Сын: Долгов Никита Ананьевич

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Долгов Алексей Ананьевич

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Пелагея Ананьева

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Долгов Петр Ананьев

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.11.1872

Дочь: Очкасова(Долгова) (Долгова) Екатерина Ананьева

Отец ребёнка: Долгов Ананий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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