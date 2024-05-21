Долгов Тимофей Силантьевич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Тимофей Силантьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

24.03.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Мать: Долгова Домна Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Долгов Ананий Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1835

Сын: Долгов Рекрут Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Долгова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Осипова(Долгова) (Долгова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгов Варфоломей (Филомей) Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1843

Сын: Долгов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Долгов Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Финоген Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1850

Дочь: (Долгова) Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Долгов Климонт Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
24.03.1871
Причина смерти: от старости

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