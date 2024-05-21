Долгов Тимофей Силантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти24.03.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Долгова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Долгов Варфоломей (Филомей) Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1843
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.08.1845
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Долгов Финоген Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1850
Дочь: (Долгова) Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.01.1854
Сын: Долгов Климонт Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
24.03.1871
Причина смерти: от старости