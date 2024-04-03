Долгов Рекрут Василий Тимофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения25.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.02.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.?.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Смерть
Неизвестно