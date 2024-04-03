Долгов Рекрут Василий Тимофеевич 25.02.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Рекрут Василий Тимофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

25.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1835

Отец: Долгов Тимофей Силантьевич

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.02.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.?.1853

Жена: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Христорождественская церковь села Старокленское
Смерть
Неизвестно

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