Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения12.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.09.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.?.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Гусев Ххх Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гусев Федор Васильев
Отец ребёнка: Гусев Ххх Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно