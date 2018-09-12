Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна 12.09.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

12.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1832

Отец: Долгов Василий Николаевич

Мать: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ххх Василий Тимофеевич

Крещение
13.09.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.?.1853

Муж: Долгов Рекрут Василий Тимофеевич

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гусев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Гусев Ххх Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гусев Федор Васильев

Отец ребёнка: Гусев Ххх Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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