Гусев Федор Васильев 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гусев Ххх Василий Тимофеевич

Мать: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: (Хренова) Анастасия Леонова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху и невесте крестьяне дер. Змиевки: Иван Кузьмин Хренов, Петр Акинфиев Ефремов, Семен Григорьев Петров и Петр Иванов Макаров
Рождение ребёнка
27.12.1886

Сын: Гусев Степан Федорович

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Гусев Аким Федоров

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
07.07.1891

Дочь: (Гусева) Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
30.01.1894

Дочь: (Гусева) Анна Федорова

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Гусева) Мария Федорова

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гусев Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Гусева) Елена Федорова

Мать ребёнка: (Хренова) Анастасия Леонова

Смерть
Неизвестно

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