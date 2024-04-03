Гусев Ххх Василий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Ххх Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гусев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гусев Федор Васильев

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Смерть
Неизвестно

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