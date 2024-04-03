Гусев Ххх Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гусев Федор Васильев
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна
Смерть
Неизвестно