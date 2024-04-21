(Хренова) Анастасия Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти15.12.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
10.11.1885
Муж: Гусев Федор Васильев
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху и невесте крестьяне дер. Змиевки: Иван Кузьмин Хренов, Петр Акинфиев Ефремов, Семен Григорьев Петров и Петр Иванов Макаров
Рождение ребёнка
27.12.1886
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1888
Сын: Гусев Аким Федоров
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1891
Дочь: (Гусева) Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1894
Дочь: (Гусева) Анна Федорова
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Гусева) Мария Федорова
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Гусева) Елена Федорова
Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев
Смерть
15.12.1913