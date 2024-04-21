(Хренова) Анастасия Леонова 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Хренова) Анастасия Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

15.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Хренов Леон Герасимов

Мать: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Гусев Федор Васильев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху и невесте крестьяне дер. Змиевки: Иван Кузьмин Хренов, Петр Акинфиев Ефремов, Семен Григорьев Петров и Петр Иванов Макаров
Рождение ребёнка
27.12.1886

Сын: Гусев Степан Федорович

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Гусев Аким Федоров

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
07.07.1891

Дочь: (Гусева) Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1894

Дочь: (Гусева) Анна Федорова

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Гусева) Мария Федорова

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гусев Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Гусева) Елена Федорова

Отец ребёнка: Гусев Федор Васильев

Смерть
15.12.1913

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