Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ключников Гавриил Андреев

Мать: ?

Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
01.09.1850

Сын: Хренов Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: (Хренова) Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
22.04.1856

Дочь: Гуркина(Хренова) (Хренова) Александра Леонова

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Хренов Исайя Леонов

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Хренова) Анастасия Леонова

Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов

Смерть
Неизвестно

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