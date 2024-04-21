Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ключников Гавриил Андреев
Мать: ?
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Рождение ребёнка
01.09.1850
Сын: Хренов Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: (Хренова) Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Рождение ребёнка
22.04.1856
Дочь: Гуркина(Хренова) (Хренова) Александра Леонова
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Рождение ребёнка
09.05.1859
Сын: Хренов Исайя Леонов
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Хренова) Анастасия Леонова
Отец ребёнка: Хренов Леон Герасимов
Смерть
Неизвестно