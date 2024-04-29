Хренов Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1884
Сын: Хренов Иван Иванович
Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Рождение ребёнка
22.10.1886
Дочь: (Хренова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Хренов Ефим (Евфимий) Иванов
Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Смерть
Неизвестно