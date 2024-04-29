Хренов Иван Леонтьев 01.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Иван Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1850

Отец: Хренов Леон Герасимов

Мать: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Хренов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
22.10.1886

Дочь: (Хренова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Хренов Ефим (Евфимий) Иванов

Мать ребёнка: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Смерть
Неизвестно

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