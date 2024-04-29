(Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева 11.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1850

Дата смерти

08.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1850

Отец: Петров Сергей Виссарионов

Мать: Петрова Федора Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Хренов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
22.10.1886

Дочь: (Хренова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Хренов Ефим (Евфимий) Иванов

Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев

Смерть
08.02.1916

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