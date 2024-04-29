(Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1850
Дата смерти08.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1850
Отец: Петров Сергей Виссарионов
Мать: Петрова Федора Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
13.10.1884
Сын: Хренов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
22.10.1886
Дочь: (Хренова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Хренов Ефим (Евфимий) Иванов
Отец ребёнка: Хренов Иван Леонтьев
Смерть
08.02.1916