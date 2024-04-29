Петрова Федора Яковлева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Федора Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

01.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Сергей Виссарионов

Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Петров Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Петрова) Евгения Сергеева

Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов

Рождение ребёнка
11.09.1850

Дочь: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов

Рождение ребёнка
25.05.1854

Сын: Петров Иван Сергеев

Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Петрова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов

Смерть
01.03.1888
Причина смерти: от старости

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