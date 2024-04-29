Петрова Федора Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти01.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1844
Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Петрова) Евгения Сергеева
Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов
Рождение ребёнка
11.09.1850
Дочь: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов
Рождение ребёнка
25.05.1854
Сын: Петров Иван Сергеев
Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Петрова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Петров Сергей Виссарионов
Смерть
01.03.1888
Причина смерти: от старости