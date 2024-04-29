Петров Сергей Виссарионов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Сергей Виссарионов

Петров Сергей Виссарионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петров Виссарион Никитин

Мать: Петрова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Федора Яковлева

Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Петров Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Петрова) Евгения Сергеева

Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева

Рождение ребёнка
11.09.1850

Дочь: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева

Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева

Рождение ребёнка
25.05.1854

Сын: Петров Иван Сергеев

Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Петрова) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева

Смерть
01.10.1880
Причина смерти: от катара желудка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.