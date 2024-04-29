Петров Сергей Виссарионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти01.10.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петров Виссарион Никитин
Мать: Петрова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Федора Яковлева
Рождение ребёнка
29.07.1844
Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Петрова) Евгения Сергеева
Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева
Рождение ребёнка
11.09.1850
Дочь: (Петрова) Евфимия (Афимья) Сергеева
Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева
Рождение ребёнка
25.05.1854
Сын: Петров Иван Сергеев
Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Петрова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Петрова Федора Яковлева
Смерть
01.10.1880
Причина смерти: от катара желудка